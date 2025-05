Chemnitzer Fotograf erfüllt sich in den grünen Weiten Namibias seinen Traum von der Milchstraße

Tommy Valdivia Castro erlebte bei seiner Reise in den Süden Afrikas ein ganz besonderes Naturspektakel mit. Was der 37-Jährige vom Trip für immer in Erinnerung behält und auf was er dafür verzichtete.

Nur 40 Minuten statt bis zu 35 Stunden Belichtungsdauer und die Sisyphusarbeit, aus 6000 Bildern am Ende nur eventuell zwei Handvoll wirklich herausragende Aufnahmen herauszusuchen – hinter diesen Zahlen versteckt sich eine Fotoreise des Chemnitzers Tommy Valdivia Castro nach Namibia, die sich ein Stück weit ganz anders entwickelte als gedacht....