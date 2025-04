Chemnitzer Friedenspreis verliehen: Das sind die Gewinner in diesem Jahr

Der Preis wird jedes Jahr im Umfeld des Friedenstags vergeben, an dem die Stadt an die Bombardierung von 1945 erinnert. In diesem Jahr wurden unter anderem Helfer für Obdachlose ausgezeichnet – und eine Initiative gegen Rechts.

Zum 22. Mal ist am Freitagabend der Chemnitzer Friedenspreis verliehen worden. Der vom Bürgerverein für Chemnitz und der Migrationsbeauftragten der Stadt ausgelobte Preis wird an Personen, Organisationen und Initiativen vergeben, die für Toleranz, Gleichberechtigung und Demokratie eintreten und mit ihren Aktionen Frieden weiterdenken. Die... Zum 22. Mal ist am Freitagabend der Chemnitzer Friedenspreis verliehen worden. Der vom Bürgerverein für Chemnitz und der Migrationsbeauftragten der Stadt ausgelobte Preis wird an Personen, Organisationen und Initiativen vergeben, die für Toleranz, Gleichberechtigung und Demokratie eintreten und mit ihren Aktionen Frieden weiterdenken. Die...