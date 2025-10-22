Chemnitzer GMD Benjamin Reiners wirbt bei Schülern für Konzert: „Schostakowitsch musste seinen Arsch retten“

Werbung ist Chefsache. Zumindest für Benjamin Reiners. Kontakte zwischen Schulen und Musiktheater sind normal. Dass aber der Chef persönlich kommt, um Schüler zu treffen, das gab es noch nie.

Viel hat Benjamin Reiners, Generalmusikdirektor der Robert-Schumann-Philharmonie, nicht dabei, als er sich vor die Schüler des Karl-Schmidt-Rottluff-Gymnasiums stellt. Aber sie hören und spüren viel: Begeisterung für Musik, Komponisten und ihre Geschichten.