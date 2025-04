Chemnitzer Grillordnung: So darf die Roster auf den Grill

Angrillen ist in Chemnitz nicht überall erlaubt. Wo man grillen darf, zeigt eine interaktive Grafik. Was außerdem zu beachten ist, welche Strafen drohen und wie viele Verstöße es letztes Jahr gab.

Chillen, Grillen, Kiste killen. Die Sonnenstrahlen scheinen wieder bis in die Abendstunden. Das lockt Chemnitzer in die Parkanlagen. Doch in der Kulturhauptstadt Europas 2025 gilt: Wer grillen will, muss sich an Regeln halten. Es drohen empfindliche Geldbußen – auch auf dem eigenen Privatgrundstück.