Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
  • |
  • Chemnitz
  • |

  • Chemnitzer Hallenkunst-Ausstellung zeigt Entwicklung der Graffiti- und Street-Art-Bewegung

Bild: Ulf Dahl
Bild: Ulf Dahl
Chemnitz
Chemnitzer Hallenkunst-Ausstellung zeigt Entwicklung der Graffiti- und Street-Art-Bewegung
Redakteur
Von Galina Pönitz
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Noch bis zum 12. Oktober können unter anderem Arbeiten von mehr als 70 Künstlerinnen und Künstlern in der Markthalle besichtigt werden.

Chemnitz.

Die großformatige Videoinstallation „ZASD“ von Thomas Bratzke aus Berlin (im Bild) befasst sich mit Zeichen in der Natur, beispielsweise in Bäumen. Das Werk ist Teil der Hallenkunstausstellung, die bis zum 12. Oktober in der Chemnitzer Markthalle besichtigt werden kann. Die Schau zeigt die Entwicklung unterschiedlicher Ausdrucksformen wie Pop Art, Malerei, Fotografie, Illustration, Design, Musik und Kunst im öffentlichen Raum in den zurückliegenden 40 Jahren, in denen sich die Graffiti- und Street-Art-Bewegung und deren Protagonisten beeinflussten. Gleichzeitig zielt die Hallenkunst-Ausstellung darauf ab, den komplexen Einfluss von Graffiti- und Subway-Art-Bewegung auf die heutige Kunstwelt herauszuarbeiten. Bestandteil der Hallenkunst ist neben der Timeline-Schau von 1970 bis 2025 eine Gruppenausstellung, die mehr als 70 Künstlerinnen und Künstler aus neun Ländern gestalteten. (gp) Foto: Ulf Dahl

Geöffnet ist die Ausstellung täglich von 13 bis 19 Uhr. Eintrittskarten gibt es in den „Freie Presse“-Shops für 17,35 Euro (Normalpreis). Am 21. September findet ab 13 Uhr eine Führung statt. Dafür ist eine Anmeldung im Ticket-Shop der Markthalle erforderlich, da die Teilnehmeranzahl auf zehn Personen begrenzt ist.

© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
11.09.2025
4 min.
„Hallenkunst“ verlängert: Für immer zurück nach Chemnitz?
 10 Bilder
Die Hallenkunst-Ausstellung in der Chemnitzer Markthalle geht in die Verlängerung. "Here are we now" heißt diese Installation der Künstlerin Jasmin Siddiqui aus Frankfurt am Main.
Schon 17.000 Besucher haben die Streetart-Ausstellung gesehen. Jetzt ist noch mehr Live-Programm geplant. Die Schau in der Chemnitzer Markthalle wird verlängert.
Adam Schwedhelm
21.09.2025
2 min.
Medizinischer Notfall am Rande des Blasmusikfestivals im Erzgebirge lässt Musikern den Atem stocken
Die Rettungskette hat bestens funktioniert, heißt es vom Veranstalter.
Schrecksekunde gleich zu Beginn des dreitägigen Europäischen Blasmusikfestes im Erzgebirge. Nicht auszudenken, wenn das wenige Stunden zuvor auf der Autobahn geschehen wäre. Notfall mit Happy End.
Beate Kindt-Matuschek
21.09.2025
2 min.
16. Erzgebirgskrimi „Stille Mitte“: Warum Kommissar Winkler in Aue ermittelt
Kommissar Winkler (Kai Scheve, hier mit Teresa Weißbach), ermittelt wieder.
Ein mysteriöser Todesfall führt Kommissar Winkler in die Garagenhöfe im Westerzgebirge. Fans dürfen sich auf Spannung und überraschende Wendungen freuen. Und eine gute Nachricht gibt es.
Thomas Mehlhorn
21:07 Uhr
4 min.
Frankreich streitet über Steuer für Superreiche
Als neuer französischer Premier soll Sebastien Lecornu sparen, aber zugleich gesellschaftliche Konflikte befrieden.
Ein Ökonom hat eine große Debatte über soziale Gerechtigkeit und mehr Abgaben für Multimillionäre ausgelöst – sie setzt den Premier unter Druck.
Birgit Holzer
31.08.2025
4 min.
„Hallenkunst“ in Chemnitz: Ist Graffiti auch was für die eigene Hauswand?
Graffiti-Geschichte bei der „Hallenkunst“ in Chemnitz auch als Fotostrecke erklärt. Die „Crime Time“-Ästhetik inspirierte auch die deutsche Szene.
Seit Donnerstag findet die „Hallenkunst“ in der Chemnitzer Markthalle statt. „Freie Presse“ hat sich am ersten Wochenende umgehört, wie die Besucher es mit der halb-legalen Kunst halten.
Adam Schwedhelm
Von Thomas Wüpper
2 min.
21:01 Uhr
2 min.
Ein langer Weg für die Bahn
Meinung
Die Deutsche Bahn soll pünktlicher werden – sich aber dafür realistischere Ziele setzen.
Eine neue Strategie und eine neue Chefin sollen bei der Deutschen Bahn AG vieles besser machen. Aber das braucht seine Zeit.
Thomas Wüpper
Mehr Artikel