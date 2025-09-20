Chemnitzer Hallenkunst-Ausstellung zeigt Entwicklung der Graffiti- und Street-Art-Bewegung

Noch bis zum 12. Oktober können unter anderem Arbeiten von mehr als 70 Künstlerinnen und Künstlern in der Markthalle besichtigt werden.

Chemnitz. Die großformatige Videoinstallation „ZASD“ von Thomas Bratzke aus Berlin (im Bild) befasst sich mit Zeichen in der Natur, beispielsweise in Bäumen. Das Werk ist Teil der Hallenkunstausstellung, die bis zum 12. Oktober in der Chemnitzer Markthalle besichtigt werden kann. Die Schau zeigt die Entwicklung unterschiedlicher Ausdrucksformen wie Pop Art, Malerei, Fotografie, Illustration, Design, Musik und Kunst im öffentlichen Raum in den zurückliegenden 40 Jahren, in denen sich die Graffiti- und Street-Art-Bewegung und deren Protagonisten beeinflussten. Gleichzeitig zielt die Hallenkunst-Ausstellung darauf ab, den komplexen Einfluss von Graffiti- und Subway-Art-Bewegung auf die heutige Kunstwelt herauszuarbeiten. Bestandteil der Hallenkunst ist neben der Timeline-Schau von 1970 bis 2025 eine Gruppenausstellung, die mehr als 70 Künstlerinnen und Künstler aus neun Ländern gestalteten. (gp) Foto: Ulf Dahl

Geöffnet ist die Ausstellung täglich von 13 bis 19 Uhr. Eintrittskarten gibt es in den „Freie Presse“-Shops für 17,35 Euro (Normalpreis). Am 21. September findet ab 13 Uhr eine Führung statt. Dafür ist eine Anmeldung im Ticket-Shop der Markthalle erforderlich, da die Teilnehmeranzahl auf zehn Personen begrenzt ist.