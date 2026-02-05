MENÜ
  • Chemnitzer Hauptbahnhof am Abend teilweise gesperrt

Der Rucksack wurde mit einer mobilen Röntgenanlage untersucht.
Der Rucksack wurde mit einer mobilen Röntgenanlage untersucht. Bild: Jan Härtel
Update
Chemnitz
Chemnitzer Hauptbahnhof am Abend teilweise gesperrt
Redakteur
Von Jens Kassner
Ein herrenloser Rucksack sorgte für Aufregung. Die Sperrung mehrerer Bahnsteige konnte aber inzwischen wieder aufgehoben werden.

Ein herrenloser Rucksack hat am Mittwochabend für eine stundenlange Sperrung mehrerer Bahnsteige am Chemnitzer Hauptbahnhof gesorgt. Laut Polizei wurde der Rucksack am Bahnsteig 5, wo der RE 6 von und nach Leipzig verkehrt, kurz vor 20 Uhr entdeckt. Daraufhin wurde der gesamte Bereich weiträumig abgesperrt. Experten der Bundespolizei...
Erschienen am: 05.02.2026 | 06:45 Uhr
