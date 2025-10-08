Chemnitzer Hauptbahnhof: Dieb bespuckt und tritt bei Kontrolle Polizisten

Ein 26-Jähriger wurde beim Klauen im DB-Store erwischt. Danach rastete er aus.

Als die ersten Pendler am Mittwoch am Chemnitzer Hauptbahnhof eintrafen, herrschte bei der Bundespolizei schon Aufregung. Gegen 6 Uhr wurden die Beamten über einen Diebstahl im DB-Store informiert. Kurz darauf konnte ein 26-Jähriger ermittelt werden, der sich vor dem Bahnhof aufhielt. Er sollte zur Dienststelle gebracht werden. „Er wurde...