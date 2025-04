Chemnitzer Hausbewohner ertappt Einbrecher auf frischer Tat

Ein mutmaßlicher Dieb wird bei seinem Beutezug fast geschnappt. Ihm gelingt nur mit Mühe die Flucht.

Chemnitz.

Am Montagmorgen ist ein Mann über ein Kellerfenster in ein Einfamilienhaus an der Straße Hoher Weg eingebrochen. Wie die Polizei mitteilt, nahmen aber Bewohner des Hauses Geräusche wahr und konnten den Eindringling überraschen. Es gelang jedoch nicht, ihn festzuhalten. Er ließ seine Beute zurück und flüchtete zu Fuß. Polizisten konnten den Täter dann nicht mehr stellen. Ob etwas entwendet wurde, wird noch ermittelt. Der Täter wurde als etwa 30 bis 50 Jahre alt und etwa 1,75 Meter groß beschrieben. Er trug eine dunkle Hose, eine dunkle Jacke, eine Kopfbedeckung und einen dunklen Rucksack. Der Eindringling habe akzentfrei Deutsch gesprochen.(reu)

Hinweise zum Geschehen nimmt die Polizei unter der Nummer 0371 52630 entgegen.