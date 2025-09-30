Chemnitzer Hemdendesigner warnt vor Fake-Shop

Chemnitz
Kriminelle haben Produktbilder der farbenfrohen Germens-Hemden kopiert und damit einen Shop ins Internet gestellt. Es ist nicht das erste Mal, dass der Chemnitzer Probleme mit Betrügern hat.
René König hätte es vielleicht gar nicht selbst mitbekommen. Kunden hatten den Hemden-Designer auf den Fakeshop hingewiesen. „Sie haben einfach meine Produktfotos und Texte kopiert“, klagt der Chemnitzer Unternehmer, der seit 2010 Hemden mit Motiven von Künstlern entwickelt.
