Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
  • |
  • Chemnitz
  • |

  • Chemnitzer Hemdendesigner warnt vor Fake-Shop

René König hat Anzeige gegen den Fake-Shop jeffkelleher.shop gestellt, der seinen Shop kopiert.
René König hat Anzeige gegen den Fake-Shop jeffkelleher.shop gestellt, der seinen Shop kopiert. Bild: Toni Söll
René König hat Anzeige gegen den Fake-Shop jeffkelleher.shop gestellt, der seinen Shop kopiert.
René König hat Anzeige gegen den Fake-Shop jeffkelleher.shop gestellt, der seinen Shop kopiert. Bild: Toni Söll
Chemnitz
Chemnitzer Hemdendesigner warnt vor Fake-Shop
Redakteur
Von Christian Mathea
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Kriminelle haben Produktbilder der farbenfrohen Germens-Hemden kopiert und damit einen Shop ins Internet gestellt. Es ist nicht das erste Mal, dass der Chemnitzer Probleme mit Betrügern hat.

René König hätte es vielleicht gar nicht selbst mitbekommen. Kunden hatten den Hemden-Designer auf den Fakeshop hingewiesen. „Sie haben einfach meine Produktfotos und Texte kopiert“, klagt der Chemnitzer Unternehmer, der seit 2010 Hemden mit Motiven von Künstlern entwickelt.
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
08:40 Uhr
2 min.
Verbraucher zahlen weniger für Strom und Gas
Die Stromkosten für Verbraucher sind zuletzt gesunken (Archivbild)
Die Energiepreise für Verbraucher sind zuletzt gesunken. Doch im Vergleich zu den Zeiten vor dem Ukraine-Krieg bleiben immense Anstiege. Auch der Staat treibt die Kosten für Privathaushalte.
29.09.2025
4 min.
„Schlag ins Gesicht“: Schoeller kündigt nach Schließung der Papierfabrik Penig Millionen-Investition in Osnabrück an
Die Papierfabrik Penig ist seit drei Monaten geschlossen. Nun wird bekannt: Schoeller investiert Millionen in den Standort Osnabrück.
Während in das Werk in Osnabrück investiert wird, bleibt die Zukunft der Papierfabrik in Penig ungewiss. Bei den Peniger Mitarbeitern sorgt das für gemischte Gefühle.
Julia Czaja
08:37 Uhr
2 min.
Mietwagen: Nur bei zwei Dritteln lief es problemlos
Mit dem Mietwagen das Reiseland nach Lust und Laune entdecken – praktisch, aber nicht immer reibungslos.
Zusatzpolicen, die einem am Schalter aufgedrängt werden. Ein kleineres Auto, als man gebucht hat. Viele haben schon Mietwagenärger erlebt, wie eine Umfrage zeigt.
29.09.2025
4 min.
Einzelhandel im Erzgebirge: Innenstadt verliert das nächste Traditionsgeschäft
Reinhart Unger und Almut Nitzsche in ihrer Buchhandlung bei Sankt Annen an der Großen Kirchgasse.
Vor vier Jahren sind Almut Nitzsche und Reinhart Unger mit ihrer Buchhandlung in Annaberg umgezogen – wegen einer Großbaustelle. Nun erleben beide ein Deja vu.
Antje Flath
22.09.2025
4 min.
Tanz und verrückter Fummel: So soll der neue „Ball de Couture“ in Chemnitz werden
Sindy Hohmann und Tilo Kühl-Schimmel lassen beim „Ball de Couture“ Tänzer aus ihrer Tanzschule auftreten.
Der „Ball de Couture“ soll Gästen die Möglichkeit bieten, sich so richtig in Schale zu werfen, ohne starre Regeln. Von Brautkleid bis ganz kurz ist alles drin.
Jana Peters
12.09.2025
2 min.
Insolvenz: Geschäft in der Galerie Roter Turm vorerst geschlossen
In der Galerie Roter Turm ist ein Geschäft vorübergehend geschlossen.
Der Laden war erst vor gut einem Jahr eröffnet worden. Nun sind die Regale halbleer und die Zukunft des Shops ist ungewiss.
Benjamin Lummer
Mehr Artikel