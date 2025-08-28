Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Regionale Nachrichten und News
  • Chemnitz
  • Chemnitzer Kläranlage startet mit Investitionsprogramm

Der obligatorische Spatenstich vor dem Baustart: Dirk Möller (Implenia), Marcus Kropp (Betriebsleiter ESC), Anne-Kathrin Sundheim (Leiterin des Klärwerkes), Bürgermeister Knut Kunze und Daniel Schneider von Hydro Ingenieure (von links).
Der obligatorische Spatenstich vor dem Baustart: Dirk Möller (Implenia), Marcus Kropp (Betriebsleiter ESC), Anne-Kathrin Sundheim (Leiterin des Klärwerkes), Bürgermeister Knut Kunze und Daniel Schneider von Hydro Ingenieure (von links). Bild: Toni Söll
Chemnitz
Chemnitzer Kläranlage startet mit Investitionsprogramm
Von Christian Mathea
Der Zufluss des Abwassers wird vergrößert. Damit soll bei Starkregen verhindert werden, dass Schadstoffe ungeklärt in Fließgewässer gelangen.

Das Chemnitzer Kanalnetz ist etwa 1000 Kilometer lang. An trockenen Tagen sammelt es 50.000 Kubikmeter Abwasser im Stadtgebiet ein, das anschließend in der Kläranlage in Heinersdorf gereinigt wird.
