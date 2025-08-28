Chemnitzer Kläranlage startet mit Investitionsprogramm

Der Zufluss des Abwassers wird vergrößert. Damit soll bei Starkregen verhindert werden, dass Schadstoffe ungeklärt in Fließgewässer gelangen.

Das Chemnitzer Kanalnetz ist etwa 1000 Kilometer lang. An trockenen Tagen sammelt es 50.000 Kubikmeter Abwasser im Stadtgebiet ein, das anschließend in der Kläranlage in Heinersdorf gereinigt wird.