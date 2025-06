Chemnitzer Kleingärtner ertappt Dieb in seiner Laube

Überraschung im Kleingarten auf dem Sonnenberg: Ein Fremder wird beim Stehlen erwischt und flieht. Doch er kommt nicht weit.

Ein Kleingärtner (56) bemerkte am Donnerstagmittag einen Fremden in seiner Laube auf dem Sonnenberg. Der Mann hatte Dekoartikel und Kleidungsstücke im Wert von rund 40 Euro in der Laube an sich genommen. Der 56-Jährige wollte ihm die Gegenstände wieder wegnehmen, dabei geriet er mit dem Fremden in eine Rangelei und wurde leicht verletzt.