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Jean Schmiedel in seiner Wohnung, aus der er auf den Theaterplatz schauen kann.
Jean Schmiedel in seiner Wohnung, aus der er auf den Theaterplatz schauen kann. Foto: Steffi Hofmann
Jean Schmiedel in seiner Wohnung, aus der er auf den Theaterplatz schauen kann.
Jean Schmiedel in seiner Wohnung, aus der er auf den Theaterplatz schauen kann. Foto: Steffi Hofmann
Chemnitz
Chemnitzer Künstler verlässt die Stadt: „Es gibt jetzt kein Zurück mehr“
Von Steffi Hofmann
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Jean Schmiedel packt seine Sachen. Hunderte Bilder und Skulpturen ziehen auf den Berliner Prenzlauer Berg. Mit welchem Gefühl der Künstler seine Heimatstadt verlässt.

Jean Schmiedels große Leidenschaft, neben der Kunst, sind kleine Fische. „Mein Meeresaquarium ist für mich lebenswichtig“, sagt er, während er auf einen Glaskasten schaut, in dem bunte Flossentiere schwimmen und Korallen wachsen. „Erst wenn mein Aquarium neben meinem Bett steht, kann ich ankommen“, so der Chemnitzer. Dem Aquarium steht...
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