Arba Manillah ist einer der Veranstalter des Festivals.
Arba Manillah ist einer der Veranstalter des Festivals. Bild: Toni Söll/Archiv
Chemnitz
Chemnitzer Kulturhaus wird zum Reggae-Tempel
Von Christian Mathea
Auf zwei Bühnen stehen am Samstag Bands der Szene. Auch für Kinder gibt es ein Programm.

Der Verein Kukaye Moto Culture Center um den Musiker Arba Manilah organisiert am Samstag das Reggae-Festival „Karl-Mixer-Mob“ im Kulturhaus Arthur, Hohe Straße 30. Das Festival startet 15 Uhr mit Arba Manilah & Friends, gefolgt von Stasya, Dubjestic, Juston Suarez, Ries‘n‘Shine und der Teacher Oliver Band. Als Headliner erwartet die...
05.09.2025
2 min.
„Habe einfach richtig Scheiße gebaut“: Betriebsratschef von VW Sachsen tritt zurück
Leitet seit gut zweieinhalb Jahren die Arbeitnehmervertretung bei VW Sachsen: Uwe Kunstmann.
Uwe Kunstmann legt seine Ämter bei VW Sachsen und im Werk in Zwickau nieder. In einem Brief an die Belegschaft spricht er von schweren persönlichen Fehlern. Dazu ermittelt auch die Polizei.
Jan-Dirk Franke
03.09.2025
4 min.
Am Wochenende wird es in Chemnitz sportlich
Bei „Sports United“ am Samstag soll es um 17 Uhr wieder eine Abschlusskundgebung im Stadion geben.
Es ist wieder eines dieser Wochenenden, an denen man sich am liebsten teilen würde. Gleich mehrere Festivals finden in und um Chemnitz statt. Wer Sportarten für sich testen will, ist bei „Sports United“ richtig.
Christian Mathea
17:40 Uhr
4 min.
"Toller Moment": Verstappens Coup in der Ferrari-Heimat
Er hat es wieder mal allen gezeigt.
Der Weltmeister zeigt all seine Klasse. Max Verstappen rast auf die Pole in Italien. Damit war nicht zu rechnen. Die Aussichten fürs Rennen: Im Red-Bull-Lager herrscht Zuversicht.
Jens Marx, dpa
22.08.2025
4 min.
Chemnitz steigt auf: Was am Wochenende auf und über den Dächern los ist
Auf der Küchwaldwiese bietet das Ballonglühen am Samstagabend wieder eine besondere Kulisse.
Beim ersten Dachfestival kann man sich am Samstag die Stadt von oben anschauen. Noch höher geht es mit den Ballons auf der Küchwaldwiese. Außerdem laden die Interventionsflächen mit Programmen ein. Das ist noch längst nicht alles.
Christian Mathea
05.09.2025
2 min.
Chemnitz: Wichtige Verbindung zur A 72 für eine Woche dicht
Die Kalkstraße wird wegen letzter Prüfarbeiten an der Brücke gesperrt.
Die Kalkstraße ist von Montag bis Freitag voll gesperrt. Der Grund sind Prüfungen an der Brücke des Premiumradwegs und eine Fahrbahnsanierung.
Erik Anke
17:47 Uhr
2 min.
Hunderte bei Christopher Street Day in Freiberg und Zittau
Unter dem Motto "Vielfalt verteidigen! Glitzer gegen Hass!" haben rund 500 Menschen in Freiberg den zweiten Christopher Street Day der Stadt gefeiert.
Beim CSD in Freiberg feierten rund 500 Menschen. Eine Gegendemo hatte 90 Teilnehmer. Die Polizei leitete Ermittlungen wegen verfassungswidriger Kennzeichen ein. In Zittau feierten rund 460 Menschen.
