Chemnitzer Kulturhaus wird zum Reggae-Tempel

Chemnitz
Auf zwei Bühnen stehen am Samstag Bands der Szene. Auch für Kinder gibt es ein Programm.
Der Verein Kukaye Moto Culture Center um den Musiker Arba Manilah organisiert am Samstag das Reggae-Festival „Karl-Mixer-Mob“ im Kulturhaus Arthur, Hohe Straße 30. Das Festival startet 15 Uhr mit Arba Manilah & Friends, gefolgt von Stasya, Dubjestic, Juston Suarez, Ries‘n‘Shine und der Teacher Oliver Band. Als Headliner erwartet die...
