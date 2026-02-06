Chemnitzer Kulturkirche blickt zufrieden zurück und etwas unsicher nach vorn

Chemnitz
Die Kulturkirche ist ein Musterbeispiel ökumenischer Zusammenarbeit, entstanden für das Kulturhauptstadtjahr 2025. Doch es ist mehr eine Marke als eine feste Institution.
Die Zahlen klingen gut: Mehr als 330 Veranstaltungen in 31 eigenen Projekten, insgesamt kamen rund 175.000 Gäste im vergangenen Jahr. Doch auch jenseits der Statistik sind die Macher der Kulturkirche, ein Projekt entstanden für das Kulturhauptstadtjahr 2025, zufrieden.
