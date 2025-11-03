Chemnitzer Luxusuhren-Versand bekommt Preis von Ebay

Chemnitz
Von Rabenstein aus gehen die Luxusuhren in die ganze Welt. Die Firma „Zeitauktion“ war einst als studentisches Nebenprojekt entstanden.
Die Online-Shopping-Plattform Ebay hat die Chemnitzer Luxusuhren-Firma „Zeitauktion“ mit dem Ebay Award 2025 ausgezeichnet. Die Unternehmer Stephan Sohn und Sören Thorwirth aus Chemnitz verkaufen seit 2001 hochwertige Luxusuhren über einen Ebay-Shop. Die gebrauchten Uhren werden in der Manufaktur in Rabenstein vorher aufgearbeitet, wo über...
