Chemnitzer Luxusuhren-Versand bekommt Preis von Ebay

Von Rabenstein aus gehen die Luxusuhren in die ganze Welt. Die Firma „Zeitauktion“ war einst als studentisches Nebenprojekt entstanden.

Die Online-Shopping-Plattform Ebay hat die Chemnitzer Luxusuhren-Firma „Zeitauktion" mit dem Ebay Award 2025 ausgezeichnet. Die Unternehmer Stephan Sohn und Sören Thorwirth aus Chemnitz verkaufen seit 2001 hochwertige Luxusuhren über einen Ebay-Shop. Die gebrauchten Uhren werden in der Manufaktur in Rabenstein vorher aufgearbeitet, wo über...