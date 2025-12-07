Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
  • Chemnitzer: Männer kommen nicht in Club und rasten aus

An der Tür eines Nachtclubs ist am frühen Sonntagmorgen ein Streit eskaliert.
An der Tür eines Nachtclubs ist am frühen Sonntagmorgen ein Streit eskaliert.
Chemnitz
Chemnitzer: Männer kommen nicht in Club und rasten aus
Redakteur
Von Erik Anke
Weil sie nicht hineingelassen wurden, warf jemand aus der Gruppe offenbar eine Flasche nach den Türstehern und rief eine rassistische Beleidigung.

In den frühen Morgenstunden (4.40 Uhr) hat eine mindestens dreiköpfige Gruppe versucht, in einen Club an der Reichenhainer Straße zu gelangen. Nachdem ihnen der Zutritt verweigert wurde, beleidigte einer aus der Gruppe den syrischen Türsteher rassistisch und warf eine Flasche nach ihm und seinen Kollegen. Verletzt wurde dabei niemand. Die...
04.11.2025
1 min.
Stress in Chemnitzer Innenstadt: 17-Jähriger von acht Angreifern ausgeraubt
Die Polizei stellte am Montagabend einen der Tatverdächtigen.
Eine Gruppe wollte dem jungen Mann Geld abnehmen. Er rückte nichts heraus und bekam dafür Schläge. Die Polizei hat einen der Tatverdächtigen gestellt.
Erik Anke
11:56 Uhr
6 min.
Auf diesen Straßen in Mittelsachsen gibt es Verkehrsbehinderungen
Auf Absperrungen an einer Baustelle treffen Autofahrer auch in den nächsten Tagen in Mittelsachsen.
Auf vielen Straßen in Mittelsachsen müssen Autofahrer in den kommenden Tagen wieder mit Behinderungen und Vollsperrungen rechnen. Wo es kein Durchkommen gibt, zeigt eine Übersicht der „Freien Presse“.
FP
02.12.2025
1 min.
Chemnitz: Jugendlicher sprüht Männern Pfefferspray ins Gesicht
Gegen 19.30 Uhr kam es an der Haltestelle „Südring“ zu einem Streit zwischen zwei Männern und einem Jugendlichen.
An der Bahnhaltestelle „Südring“ ist am Montagabend ein Streit eskaliert. Zwei Männer wurden dabei leicht verletzt.
Erik Anke
11:50 Uhr
4 min.
Flöha: Neuer Marktplatz erlebt Feuertaufe
Zur offiziellen Einweihung des neuen Marktplatzes in Flöha kamen sehr viele Besucher.
Die Stadt Flöha verfügt endlich über einen Marktplatz. Zur offiziellen Eröffnung strömten die Flöhaer und ihre Besucher auf das Areal der ehemaligen Baumwollspinnerei am Zschopau-Ufer.
Knut Berger
07.12.2025
4 min.
Forstfachleute im Vogtland rätseln: Warum ist der Borkenkäfer plötzlich weg?
Für Waldbesitzer gab es in diesem Jahr wieder Grund zur Freude: Der Borkenkäfer verursachte im Vogtland deutlich geringere Schäden als in den Jahren zuvor.
Kaum ein Thema beschäftigte Förster zuletzt mehr als die Borkenkäferplage. Im Forstbezirk Plauen war seit 2018 fast der gesamte Holzeinschlag von dem Schädling befallen. 2025 ist nun alles anders.
Swen Uhlig
06.12.2025
3 min.
„Uns erdrückt die Last“: Gemeinde im Vogtland im Sog einer Kostenspirale
Hadert mit der Höhe der Umlage: Heiko Spranger, seit 2019 Bürgermeister von Mühlental.
Die jährlichen Verwaltungskosten an die Stadt Schöneck haben die Schwelle von einer Viertelmillion Euro überschritten. Der Unmut über die Ausgaben wird am Schönecker Ratstisch geteilt.
Ronny Hager
Mehr Artikel