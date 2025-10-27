Chemnitzer Medizin-Studenten sollen eigenen Campus bekommen

Chemnitz
Bis 2020 gab es gar keine Arzt-Ausbildung in Südwestsachsen, seit fünf Jahren gibt es einen Studiengang in Chemnitz. In weiteren fünf Jahren sollen am Klinikum dafür neue Uni-Gebäude entstehen.
Wer schon mal im Chemnitzer Klinikum als Patient zu Gast war, hat sie vielleicht schon gesehen: Die Studierenden des Studiengangs „Medizin in Chemnitz“ (Medic), die einen großen Teil ihrer Ausbildung in der Klinik verbringen, um praxisnah auf den Arztberuf vorbereitet zu werden. Für die theoretische Ausbildung müssen die angehenden...
