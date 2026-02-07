MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
  • |
  • Chemnitz
  • |

  • Chemnitzer Museum stellt „Fahrzeugrebellen“ und ihre Leidenschaft vor

Bild: Ralf Jerke
Bild: Ralf Jerke
Chemnitz
Chemnitzer Museum stellt „Fahrzeugrebellen“ und ihre Leidenschaft vor
Redakteur
Von Galina Pönitz
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Die aktuelle Sonderausstellung im Fahrzeugmuseum will aufzeigen, warum ein Fahrzeug für Enthusiasten nicht einfach ein fertiges Produkt ist.

Chemnitz.

Den Menschen, die Fahrzeuge nicht nur fahren, sondern hinterfragen, die an Motoren und Karosserien nicht das Ende, sondern den Anfang sehen, diesen Enthusiasten und ihrer Leidenschaft ist die Ausstellung „Fahrzeugrebellen“ gewidmet, die derzeit im Museum für Sächsische Fahrzeuge in der Zwickauer Straße 77 zu sehen ist. Denn für diese Menschen ist ein Auto oder ein Motorrad kein fertiges Produkt, sondern eher ein offener Entwurf. Eine Fläche für Persönlichkeit, ein Werkzeug der Selbstbestimmung. Diese Ausstellung lädt dazu ein, genauer hinzusehen. Nicht nur auf das, was glänzt, sondern auch auf das, was reibt. Zwischen Rost und Lack, Improvisation und Präzision liegt eine Wahrheit: Rebellion ist Teil der Fahrzeuggeschichte. Kurator der Ausstellung, die im November vorigen Jahres eröffnet wurde und nun bis April gezeigt wird, ist Lukas Nagel, im Bild mit seinem B1000. Geöffnet ist das Museum dienstags bis sonntags von 10 bis 17 Uhr (letzter Einlass um 16.30 Uhr). Der Eintritt kostet 8 Euro, ermäßigt 5 Euro, für Besucher bis 18 Jahre ist er frei. (gp) Foto: Ralf Jerke/Archiv

© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
05.02.2026
2 min.
Notlage auf der Klingenthaler Alm: Jetzt greift die Oberbürgermeisterin ein
Stadt sagt Schnee und Glätte Kampf an: Jetzt wird die Straße Zur Alm befahrbar gemacht.
Seit Wochen geht es für die Bewohner nur durch Tiefschnee zu Fuß auf die Klingenthaler Alm. Jetzt organisiert die Oberbürgermeisterin einen Winterdienst. Auch, um den Weg für Handwerker freizumachen.
Daniela Hommel-Kreißl
24.01.2026
1 min.
Ausstellung „aufgegabelt“ im Wasserschloß Klaffenbach geht zu Ende
An diesem Wochenende besteht letztmalig die Möglichkeit, sich über den Wandel bei der Ess- und Trinkkultur zu informieren.
Galina Pönitz
11:00 Uhr
2 min.
Sinfoniekonzert in der Chemnitzer Stadthalle lädt ein zu einer musikalischen Reise durch den Norden
Am 5. Februar spielt die Schumann-Philharmonie Werke dreier Komponisten. Bei einem Stück kommt ein traditionelles nordisches Instrument zum Einsatz.
Galina Pönitz
13:04 Uhr
2 min.
Erstes Gold bei Italien-Spielen: Von Allmen gewinnt Abfahrt
Franjo von Allmen jubelt über seine Bestzeit.
Die erste Medaillenentscheidung bei den Winterspielen fällt auf der Abfahrtspiste von Bormio. Zwei Lokalmatadoren freuen sich über eine Medaille - doch den Sieg holt ein Schweizer.
06.02.2026
4 min.
Ehemalige Ausflugsgaststätte im Erzgebirge: Warum dieses Haus eine ungewisse Zukunft hat
Andreas Schwarczenberger, Vorsitzender des Historischen Bergbauvereins Aue, der sich im Parkschlösschen in Aue ein Vereinsdomizil geschaffen hat.
Das Parkschlösschen in Aue befindet sich in einem schlechten Zustand. Dennoch hat sich jetzt ein Käufer gefunden, die Stadt will es nicht. Die Vereine, die es aktuell nutzen, stehen vor einer ungewissen Zukunft.
Heike Mann
13:00 Uhr
4 min.
Smart und trotzdem sicher: Hofladen in Westsachsen setzt auf Einkauf per Handy und App
Mandy Kunz am Eingang zum Hofladen in Härtensdorf. Ab Montag kann man dort auch in Selbstbedienung einkaufen, außerhalb der Ladenöffnungszeiten. Smarte Technik macht’s möglich.
Hofladen 2.0: Auf dem Bauernhof Kunz in Härtensdorf verbindet man Tradition mit Technik. Wie funktioniert das Selbstbedienungskonzept?
Holger Weiß
Mehr Artikel