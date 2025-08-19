Chemnitzer Nachtskaterlauf: Ziel ist das Wasserschloß Klaffenbach

Der Lauf am 20. August beginnt traditionell auf dem Rosenhof, wo die Teilnehmer ab 19 Uhr erwartet werden.
Der letzte Chemnitzer Nachtskaterlauf der diesjährigen Serie vor der Großveranstaltung „Sports united“ am 6. September findet am 20. August statt. Das Ziel liegt diesmal im Süden der Stadt: das Wasserschloß Klaffenbach (im Bild). Wie gewohnt, werden die Läufer ab 19 Uhr auf dem Rosenhof zum Warm-up erwartet. Zum Lauf starten werden sie gegen 19.50 Uhr. Zur Sicherheit wird das Teilnehmerfeld zu jeder Veranstaltung von einer Kradstaffel der Polizeidirektion Chemnitz und Begleitfahrzeugen begleitet. Angeführt wird der Skaterlauf vom Radio Chemnitz, welches für den passenden Sound sorgt. Weitere Informationen erhalten Interessierte im Internet. (gp)