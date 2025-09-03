Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
  • |
  • Chemnitz
  • |

  • Chemnitzer Oktoberfest: Wooosn-Festzelt öffnet am Freitag

Henrik Bonesky mit Töchterchen Jona, die beim Aufbau im Festzelt ordentlich mit anpackt.
Henrik Bonesky mit Töchterchen Jona, die beim Aufbau im Festzelt ordentlich mit anpackt. Bild: Steffi Hofmann
Henrik Bonesky mit Töchterchen Jona, die beim Aufbau im Festzelt ordentlich mit anpackt.
Henrik Bonesky mit Töchterchen Jona, die beim Aufbau im Festzelt ordentlich mit anpackt. Bild: Steffi Hofmann
Chemnitz
Chemnitzer Oktoberfest: Wooosn-Festzelt öffnet am Freitag
Von Steffi Hofmann
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Mit einem neuen Donnerstags-Format, einer antiken Schießbude und geänderten Bierpreisen geht die Wooosn 2025 an den Start.

Auf dem Hartmannplatz wird gerade ordentlich geschwitzt. 40 Leute arbeiten eifrig daran, dass am Freitag alles sitzt und passt, wenn die Wooosn bis zum 27. September in ihre nächste Runde geht. „Allein eine Woche braucht es, um das Festzelt aufzubauen“, berichtet Veranstalter Henrik Bonesky.
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
09:05 Uhr
4 min.
Alle Konzerte abgesagt: DDR-Schlagerikone Veronika Fischer wendet sich mit traurigen Worten an ihre Fans
So sang sie sich in die Herzen vieler Fans: Die (ost-)deutsche Sängerin Veronika Fischer im Studio des DDR-Rundfunks in Ost-Berlin, aufgenommen im Jahr 1974.
Ihre Fans sind in Sorge: DDR-Schlagerlegende Veronika Fischer hat alle Auftritte abgesagt. Ist es ein Abschied für immer?
Jürgen Becker
01.09.2025
2 min.
Rätsel um verschwundene Klage: Wie kann es sein, dass man vor Gericht muss und davon nichts erfährt?
In der Stadtverwaltung wisse man nichts von einer Klage des Freistaats, heißt es aus dem Plauener Rathaus.
Der Freistaat Sachsen hat Ende Juni beim Sächsischen Oberverwaltungsgericht Klage gegen die Stadt Plauen eingereicht. Doch dort will man davon nichts wissen. Bei der Justiz ist man ratlos.
Swen Uhlig
02.09.2025
4 min.
Markanter Altbau im Chemnitzer Zentrum wird abgerissen: „Es schmerzt mich total, dass ich hier raus muss“
Ellen Isabell Richter und Nihat Göçerer vor dem Haus an der Hartmannstraße, in dem sie arbeiten bzw. wohnen. Es soll im kommenden Jahr abgerissen werden.
Für den Bau einer Bahnstrecke nach Limbach-Oberfrohna muss ein Gebäude an der Hartmannstraße weichen. Es wirkt von außen halb-verlassen, ist für mehrere Chemnitzer aber noch Wohn- und Arbeitsort.
Benjamin Lummer
09:06 Uhr
2 min.
Waldbrand zerstört Gebäude nahe ehemaliger Goldgräber-Stadt
Ein Blitz soll den Brand ausgelöst haben.
Auslöser soll ein Blitz gewesen sein: Östlich von San Francisco breitet sich ein Feuer aus.
02.09.2025
5 min.
Das sind die schönsten Oktoberfeste in Sachsen
Besucher stoßen auf dem Oktoberfest mit Bier an.
Es geht wieder los: Die Oktoberfestsaison in Sachsen startet dieses Jahr schon in der ersten Septemberwoche. Wann und wo es in der Region „O‘zapft is!“ heißt, zeigt unsere Übersicht.
Paula Klüver
24.05.2025
3 min.
Oktoberfest-Stimmung in Chemnitz: Ticketverkauf für 2025er-„Wooosn“ ist gestartet
Henrik Boneska und Tochter gemeinsam auf der Bühne.
Das Chemnitzer Oktoberfest geht in seine 13. Auflage. Wie die Preise in diesem Jahr sind, was neu ist und was wiederkommt.
Steffi Hofmann
Mehr Artikel