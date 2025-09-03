Chemnitzer Oktoberfest: Wooosn-Festzelt öffnet am Freitag

Mit einem neuen Donnerstags-Format, einer antiken Schießbude und geänderten Bierpreisen geht die Wooosn 2025 an den Start.

Auf dem Hartmannplatz wird gerade ordentlich geschwitzt. 40 Leute arbeiten eifrig daran, dass am Freitag alles sitzt und passt, wenn die Wooosn bis zum 27. September in ihre nächste Runde geht. „Allein eine Woche braucht es, um das Festzelt aufzubauen“, berichtet Veranstalter Henrik Bonesky.