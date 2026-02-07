Chemnitz
Sehen und gesehen werden: Sparkling Moments lautet das Motto des 22. Chemnitzer Opernballs - dementsprechend glitzern und funkeln die Outfits auf dem Opernball. Ob in Flamingo-Pink, leuchtendem Saphirblau oder majestischen Rottönen - Die Chemnitzerinnen und Chemnitzer haben für ihre Outfits keine Kosten und Mühen gescheut.
Erschienen am: 07.02.2026 | 21:25 Uhr© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG