Chemnitzer Opernball: Künstler des Abends im Kurzporträt

Um Mitternacht entführt Precious Wilson die Ballgäste mit auf eine musikalische Reise in die Vergangenheit, in die der Discos der 70er- und 80er-Jahre. Die Gäste lassen sich nur zu gern entführen, tanzen ausgelassen und singen so gut mit, dass Wilson fragt, ob sie alle im Chor singen.

Als Frontfrau der Band "Eruption" und auch Solo feierte sie Erfolge unter anderen mit den Songs "One Way Ticket", "On The Race Track" und "Cry To Me". Die Sängerin, die auf Jamaica geboren wurde und heute in London lebt, hat eine besondere Verbindung zu Deutschland. Im Gespräch mit "Freie Presse" erzählt sie, dass die Band Eruption bei einem Castingwettbewerb in England gewann, dann aber keine Arbeit hatte. Auf ihr Drängen nach Auftritten hin seien sie auf eine zweiwöchige Tour durch Diskotheken in Deutschland geschickt worden. In Offenbach trafen sie dann auf den Musikproduzenten Frank Farian. Sie gefielen ihm und er engagierte sie als Vorband von "Boney M". "Ich habe neun Jahre in Deutschland gelebt, unter anderem in Offenbach", sagt Wilson. "In Deutschland hatten wir unsere erste Chance auf internationalen Erfolg", nennt sie einen Grund für ihre Verbundenheit zu dem Land. "Die Zeit in Deutschland hatte einen bedeutenden Einfluss auf mich als Person und auf meine Karriere." 1985 zog sie zurück nach London.

Als sie mit der Band "Eruption" in Berlin war, seien sie über den Checkpoint Charlie gegangen, um im Palast der Republik zu spielen. Darauf folgte eine Einladung für eine Tournee durch die UdSSR. "Es war die Eintrittskarte zum gesamten Ostblock." In der ehemaligen DDR kennen sie einige Menschen noch heute von einem Auftritt im Jahr 1981 mit Helga Hahnemann beim Kessel Buntes. Sie sangen eine Parodie auf ihren Song "Cry to me". Hahnemann machte daraus den "Knäckebrotsong". Das Lied, das Wilson zum Teil auf Deutsch sang, sei natürlich einstudiert gewesen. "Aber der Tanz war völlig improvisiert", erinnert sich die heute 66-Jährige. Am Ende des Liedes machen beide Frauen einen Spagat. "Helga zog mich plötzlich runter zum Spagat. Da es live war, konnte ich ja nicht nein sagen!"

Die deutlich ältere und erfahrenere Helga Hahnemann habe einen bleibenden Eindruck auf sie gemacht. Sie habe ihr gesagt, dass das Publikum immer nur auf das reagiere, was sie als Künstlerin auf der Bühne ausstrahle und fühle. Mit dem was sie fühle, könne sie das Publikum berühren. Als sie vom Tod Helga Hahnemanns erfahren habe, sei sie sehr traurig gewesen. Über die Chance, beim Chemnitzer Opernball aufzutreten und damit wieder einmal im Osten Deutschlands zu sein, sei sie sehr dankbar.

Und wie passen Opernballpublikum und Discomusik zusammen? Unter der formellen Kleidung seien wir doch alle gleich und würden Freude und Spaß verspüren wollen. Nach der Corona-Pandemie sei es so wichtig, mit anderen zusammenzukommen und Freude zu teilen. Das wolle sie mit ihrer musikalischen Reise erzielen. Sicher verspürten auch einige der Gäste etwas Nostalgie und erinnerten sich an das Glück, das sie damals in der Disco empfunden haben.

