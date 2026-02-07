Chemnitzer Opernball: Wer war alles da?

Es war ein Abend voller Glanz für die Gäste des 22. Chemnitzer Opernballs. 900 Gäste feierten unter dem Motto "Sparkling Moments". Die Bilder des Abends.

Es war ein Abend voller Glanz. Rund 900 Gäste feierten heute den 22. Chemnitzer Opernball unter dem Motto "Sparkling Moments", was so viel wie funkelnde, glänzende Momente bedeutet. Die Gäste freuten sich bereits seit einem Jahr auf den Ball. Denn Tickets für das größte gesellschaftliche Ereignis der Stadt waren bereits im Februar 2025...