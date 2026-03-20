Chemnitzer Psychotherapeutin über drohende Honorarkürzungen: „Mir fehlen dann bis zu 3000 Euro im Jahr“

Ab April sollen die Honorare für Psychotherapeuten um 4,5 Prozent sinken. Eine Chemnitzer Therapeutin gibt Einblick, was das für sie bedeutet – und welche Folgen sie für Patienten befürchtet.

Drohende Einbußen beim Gehalt sind immer eine schlechte Nachricht. Für Valerie Fournès und ihre beiden Kolleginnen könnte es aber kaum einen schlechteren Zeitpunkt für solch eine Ankündigung geben. Die drei Psychotherapeutinnen haben zum Jahresanfang eine eigene Praxis eröffnet. Eine Unternehmensgründung, für die die drei Einnahmen und... Drohende Einbußen beim Gehalt sind immer eine schlechte Nachricht. Für Valerie Fournès und ihre beiden Kolleginnen könnte es aber kaum einen schlechteren Zeitpunkt für solch eine Ankündigung geben. Die drei Psychotherapeutinnen haben zum Jahresanfang eine eigene Praxis eröffnet. Eine Unternehmensgründung, für die die drei Einnahmen und...