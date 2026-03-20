Chemnitzer Psychotherapeutin über drohende Honorarkürzungen: „Mir fehlen dann bis zu 3000 Euro im Jahr“

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Wie alle Psychotherapeutinnen soll auch Valerie Fournès ab April weniger Geld bekommen. Gegen diese Kürzung organisieren sie und ihre Kolleginnen nun Protest.
Wie alle Psychotherapeutinnen soll auch Valerie Fournès ab April weniger Geld bekommen. Gegen diese Kürzung organisieren sie und ihre Kolleginnen nun Protest. Foto: Andreas Seidel
Valerie Fournès, Janna Arjes und Sandra Bär (von links) haben erst zu Jahresbeginn eine eigene Praxis eröffnet und dafür Kredite aufgenommen.
Valerie Fournès, Janna Arjes und Sandra Bär (von links) haben erst zu Jahresbeginn eine eigene Praxis eröffnet und dafür Kredite aufgenommen. Foto: Andreas Seidel
Patienten müssen mitunter lange auf eine Therapie (im Foto ein Gruppengespräch) warten. In der Praxis von Valerie Fournès stehen derzeit fast 50 Patienten auf der Warteliste.
Patienten müssen mitunter lange auf eine Therapie (im Foto ein Gruppengespräch) warten. In der Praxis von Valerie Fournès stehen derzeit fast 50 Patienten auf der Warteliste. Foto: Felix Kästle/dpa/Archiv
Wie alle Psychotherapeutinnen soll auch Valerie Fournès ab April weniger Geld bekommen. Gegen diese Kürzung organisieren sie und ihre Kolleginnen nun Protest.
Wie alle Psychotherapeutinnen soll auch Valerie Fournès ab April weniger Geld bekommen. Gegen diese Kürzung organisieren sie und ihre Kolleginnen nun Protest. Foto: Andreas Seidel
Valerie Fournès, Janna Arjes und Sandra Bär (von links) haben erst zu Jahresbeginn eine eigene Praxis eröffnet und dafür Kredite aufgenommen.
Valerie Fournès, Janna Arjes und Sandra Bär (von links) haben erst zu Jahresbeginn eine eigene Praxis eröffnet und dafür Kredite aufgenommen. Foto: Andreas Seidel
Patienten müssen mitunter lange auf eine Therapie (im Foto ein Gruppengespräch) warten. In der Praxis von Valerie Fournès stehen derzeit fast 50 Patienten auf der Warteliste.
Patienten müssen mitunter lange auf eine Therapie (im Foto ein Gruppengespräch) warten. In der Praxis von Valerie Fournès stehen derzeit fast 50 Patienten auf der Warteliste. Foto: Felix Kästle/dpa/Archiv
Chemnitz
Chemnitzer Psychotherapeutin über drohende Honorarkürzungen: „Mir fehlen dann bis zu 3000 Euro im Jahr“
Redakteur
Von Benjamin Lummer
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Ab April sollen die Honorare für Psychotherapeuten um 4,5 Prozent sinken. Eine Chemnitzer Therapeutin gibt Einblick, was das für sie bedeutet – und welche Folgen sie für Patienten befürchtet.

Drohende Einbußen beim Gehalt sind immer eine schlechte Nachricht. Für Valerie Fournès und ihre beiden Kolleginnen könnte es aber kaum einen schlechteren Zeitpunkt für solch eine Ankündigung geben. Die drei Psychotherapeutinnen haben zum Jahresanfang eine eigene Praxis eröffnet. Eine Unternehmensgründung, für die die drei Einnahmen und...
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