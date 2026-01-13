MENÜ
  • Chemnitzer Rathaus nennt neue Details zu Kompromiss für Klosterweihnacht

Bleibt 2026 erhalten, zieht aber um: die Klosterweihnacht auf dem Chemnitzer Weihnachtsmarkt. Bild: Andreas Seidel
Chemnitz
Chemnitzer Rathaus nennt neue Details zu Kompromiss für Klosterweihnacht
Redakteur
Von Benjamin Lummer
Der Mittelaltermarkt wäre fast vom Chemnitzer Weihnachtsmarkt verschwunden. Auf den letzten Drücker einigten sich Stadt und Betreiber auf eine Fortführung an neuem Ort.

Von einem „Weihnachtsmärchen“ sprachen Stadträte kurz vor Heiligabend, als die Nachricht publik wurde: Auch künftig wird es einen Mittelaltermarkt auf dem Chemnitzer Weihnachtsmarkt geben. Der stand vor dem Aus. Weil das Rathaus die zuletzt genutzte Fläche in der Inneren Klosterstraße (1400 Quadratmeter) neu aufteilt, blieb für den...
