Chemnitzer Rosenhof erwartet Familien am 23. August zu einem Fest

Ein internationales Schachturnier sorgt für das Motto des Nachmittags, los ist aber viel mehr.
Zu einem Fest für die ganze Familien lädt das Bürgerhaus „City“ gemeinsam mit mehreren Partnern und vielen Helfern Chemnitzer und Besucher der Stadt am 23. August von 14 bis 18 Uhr auf den Rosenhof (im Bild) ein. Das Hauptmotto der Veranstaltung lautet „Schach“, denn ein vom Chemnitzer Schachverband gemeinsam mit dem Verein „Miteinander statt Gegeneinander“ organisiertes internationales Turnier steht auf dem Programm des Familienfestes. Darüber hinaus sind eine Reihe von Mitmach-Angeboten für Kinder und Erwachsene vorgesehen, so unter anderem ein Bobby-Cars-Parcours, eine Hüpfburg, Kinderschminken, Seifenblasenartistik, eine Skaterbahn, Kinderanimation und Bogenschießen. Ein Kreativmarkt sowie ein Bühnenprogramm sind ebenfalls geplant. (gp)