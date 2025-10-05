Chemnitzer Schlaglöcher: Bald ein Fall für die Müllabfuhr?

Moderne Kameratechnik an Entsorgungsfahrzeugen könnte dabei helfen, die Straßen der Stadt besser in Schuss zu halten. Nun wird untersucht, ob eine solche Lösung für Chemnitz infrage kommt.

Erfassen in Chemnitz künftig Fahrzeuge der Müllabfuhr auf ihren Touren nebenbei auch den Zustand der Straßen? Das Rathaus jedenfalls prüft, ob eine Ausstattung mit entsprechender Kameratechnik machbar und sinnvoll ist. Damit könnten nach Überzeugung der Kommunalpolitik aufwändige Kontrollgänge irgendwann größtenteils überflüssig