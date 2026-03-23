Chemnitzer seit zweieinhalb Wochen verschwunden: Wo ist Werner Jürgen D.?

Die Polizei sucht einen 79-Jährigen aus Einsiedel, der am 5. März sein Wohnumfeld verließ. Auch sein Auto ist verschwunden.

Nach 13.30 Uhr am 5. März soll Werner Jürgen D. sein Wohnumfeld an der Berbisdorfer Straße in Einsiedel verlassen haben. Der 79-Jährige trug am Tag seines Verschwindens einen blauen Arbeitsoverall, eine weinrote Jacke und grün-weiße Barfuß-Schuhe. Er hatte sich in sein Auto gesetzt und war mit unbekannten Ziel davon gefahren.