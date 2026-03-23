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Die Polizei sucht nach Werner Jürgen D. und seinem Auto.
Die Polizei sucht nach Werner Jürgen D. und seinem Auto. Foto: Polizeidirektion Chemnitz
Die Polizei sucht nach Werner Jürgen D. und seinem Auto.
Die Polizei sucht nach Werner Jürgen D. und seinem Auto. Foto: Polizeidirektion Chemnitz
Chemnitz
Chemnitzer seit zweieinhalb Wochen verschwunden: Wo ist Werner Jürgen D.?
Redakteur
Von Jana Peters
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Die Polizei sucht einen 79-Jährigen aus Einsiedel, der am 5. März sein Wohnumfeld verließ. Auch sein Auto ist verschwunden.

Nach 13.30 Uhr am 5. März soll Werner Jürgen D. sein Wohnumfeld an der Berbisdorfer Straße in Einsiedel verlassen haben. Der 79-Jährige trug am Tag seines Verschwindens einen blauen Arbeitsoverall, eine weinrote Jacke und grün-weiße Barfuß-Schuhe. Er hatte sich in sein Auto gesetzt und war mit unbekannten Ziel davon gefahren.
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