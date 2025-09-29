Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
  • Chemnitzer Seniorin brutal niedergeschlagen: Richter schickt 18-Jährige in U-Haft

Die 18-Jährige wurde festgenommen.
Die 18-Jährige wurde festgenommen.
Chemnitz
Chemnitzer Seniorin brutal niedergeschlagen: Richter schickt 18-Jährige in U-Haft
Redakteur
Von Denise Märkisch
Die 87-Jährige ist bei dem Raubüberfall offenbar doch schwerer verletzt worden. Sie muss operiert werden. Videoaufnahmen führten die Beamten auf die Spur der mutmaßlichen Täterin.

Der Raubüberfall war brutal. Am Samstag ist eine 87-jährige Frau nach dem Einkaufen an der Leopoldstraße von einer jungen Frau angesprochen worden. Die Angreiferin schlug ihr gegen den Kopf und fuchtelte mit einem Messer herum. Mit dem Beutel, in dem sich Lebensmitteln im Wert von 20 Euro befanden, lief die Täterin davon. Sie ist mittlerweile...
