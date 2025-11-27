Chemnitzer Sparkurs: Was wird aus der Johanniskirche?

Wegen geplanter Kürzungen bei Jugendangeboten steht der offene Jugendtreff in der Kirche am Rande des Stadtzentrums vor dem Aus. Das könnte am Ende nicht nur für regelmäßige Besucher Folgen haben.

In Chemnitz steht ein markantes Gebäude in der Innenstadt vor einer ungewissen Zukunft: die Johanniskirche am Park der Opfer des Faschismus. Das mehr als 200 Jahre alte Gotteshaus im Stadtzentrum dient seit Ende der 1990er-Jahre als Jugendkirche, mit modernem Mehrzweckraum im Kirchenschiff. In Chemnitz steht ein markantes Gebäude in der Innenstadt vor einer ungewissen Zukunft: die Johanniskirche am Park der Opfer des Faschismus. Das mehr als 200 Jahre alte Gotteshaus im Stadtzentrum dient seit Ende der 1990er-Jahre als Jugendkirche, mit modernem Mehrzweckraum im Kirchenschiff.