Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
  • |
  • Chemnitz
  • |

  • Chemnitzer Sparkurs: Was wird aus der Johanniskirche?

Die Johanniskirche im Chemnitzer Stadtzentrum.
Die Johanniskirche im Chemnitzer Stadtzentrum. Bild: Andreas Seidel/Archiv
Die Johanniskirche wird seit fast 30 Jahren als Jugendkirche genutzt.
Die Johanniskirche wird seit fast 30 Jahren als Jugendkirche genutzt. Bild: Andreas Seidel/Archiv
Schon in dieser Woche stehen junge Leute vor verschlossenen Türen.
Schon in dieser Woche stehen junge Leute vor verschlossenen Türen. Bild: M. Friedemann/Kirche Chemnitz
Die Johanniskirche im Chemnitzer Stadtzentrum.
Die Johanniskirche im Chemnitzer Stadtzentrum. Bild: Andreas Seidel/Archiv
Die Johanniskirche wird seit fast 30 Jahren als Jugendkirche genutzt.
Die Johanniskirche wird seit fast 30 Jahren als Jugendkirche genutzt. Bild: Andreas Seidel/Archiv
Schon in dieser Woche stehen junge Leute vor verschlossenen Türen.
Schon in dieser Woche stehen junge Leute vor verschlossenen Türen. Bild: M. Friedemann/Kirche Chemnitz
Chemnitz
Chemnitzer Sparkurs: Was wird aus der Johanniskirche?
Redakteur
Von Michael Müller
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Wegen geplanter Kürzungen bei Jugendangeboten steht der offene Jugendtreff in der Kirche am Rande des Stadtzentrums vor dem Aus. Das könnte am Ende nicht nur für regelmäßige Besucher Folgen haben.

In Chemnitz steht ein markantes Gebäude in der Innenstadt vor einer ungewissen Zukunft: die Johanniskirche am Park der Opfer des Faschismus. Das mehr als 200 Jahre alte Gotteshaus im Stadtzentrum dient seit Ende der 1990er-Jahre als Jugendkirche, mit modernem Mehrzweckraum im Kirchenschiff.
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
26.11.2025
3 min.
Auto fährt Skihang im Erzgebirge hinauf – Fahrer meldet sich
Ein Auto ist noch vor dem Saisonstart über den Skihang in Neudorf (Archivfoto) gefahren.
Fahrspuren auf dem Skihang in Neudorf sorgen noch vor dem Saisonstart für Ärger beim Skiverein Sehmatal. Mittlerweile gab es eine Überraschung und eine Entscheidung über Konsequenzen.
Annett Honscha
17.11.2025
2 min.
Kürzungen bei Chemnitzer Angeboten für Kinder und Jugendliche: Protest gegen „Sterbehilfe“ vorm Rathaus
Stehen junge Chemnitzer bald noch häufiger vor verschlossenen Türen?
Während am Dienstagnachmittag drinnen der Jugendhilfeausschuss tagt, wollen vor der Tür Kritiker der Sparpolitik demonstrieren. Eine weitere Kundgebung wird für Anfang Dezember geplant.
Michael Müller
26.11.2025
1 min.
Teilweise Sperrung der B 95 im Erzgebirge: Verkehr rollt nur in eine Richtung
Die B 95 ist ab Annaberg-Buchholz in einem Abschnitt nur als Einbahnstraße befahrbar.
Wegen Arbeiten an einer Behelfsbrücke ist die Bundesstraße 95 in Richtung Annaberg-Buchholz gesperrt. Wie lange das dauern soll.
Annett Honscha
12:15 Uhr
4 min.
Augustusburger Ehrenamtler in Freiberg gewürdigt
Der Landkreis Mittelsachsen richtete den Empfang des Ehrenamtes unter dem Motto „Gemeinsam mit Herz für Kultur“ im Freiberger Tivoli aus.
Rund 250 Ehrenamtliche folgten der Einladung des Landkreises Mittelsachsen ins Freiberger Tivoli. Auch Augustusburger waren dabei und zeigten, wie vielfältig Kulturarbeit in den Orten gelebt wird.
Claudia Dohle
12:13 Uhr
2 min.
Fahrplanwechsel bringt neue Linien und Zeiten im Nahverkehr
Wegen bundesweiter Änderungen im Bahnverkehr passt der MDV Mitte Dezember viele Verbindungen an. (Archivbild)
Neue Linienführungen, angepasste Abfahrtszeiten und Änderungen bei Bus und Bahn: Der Fahrplanwechsel bringt zahlreiche Neuerungen für Fahrgäste im Mitteldeutschen Verkehrsverbund.
17.11.2025
3 min.
Weitere 1,8 Millionen Euro fürs CFC-Stadion trotz Chemnitzer Sparkurs: Wie passt das zusammen, OB Schulze?
Der Chemnitzer Oberbürgermeister Sven Schulze sieht keine Alternative.
Der geplante Nachschuss für die 2016 fertiggestellte Fußball-Arena wirft Fragen auf. Heißt es nicht ständig, die Kassen der Stadt seien leer?
Michael Müller
Mehr Artikel