Chemnitzer Sportler fahren in die Kulturhauptstadt Nova Gorica

Neben Chemnitz ist auch das slowenische Nova Gorica Kulturhauptstadt Europas 2025. Chemnitzer Sportler sind beim „Marsch für Europa“ dabei.

Am Mittwochmorgen fahren drei Kleinbusse vom Pegasus Center, wo der Stadtsportbund seinen Sitz hat, ab in Richtung Süden. Mit dabei ist auch die Trommlergruppe „Hibiki Daiko“. Die Chemnitzer werden am 1. Mai bei einem sportlichen Wettbewerb dabei sein und die mit 16 Kilometern längste Variante des Freundschaftsmarsches laufen. Da Nova Gorica...