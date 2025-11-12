Chemnitzer Stadträte fordern Fahrradstraßen – bislang vergeblich

Mehrfach hatten Stadträte das Rathaus aufgefordert, zu prüfen, ob Straßen speziell für Radfahrer ausgewiesen werden können. Bis heute wurden diese Vorhaben nicht umgesetzt. Nun liegt wieder ein Vorschlag auf dem Tisch.

Der neue Premiumradweg samt Brücke ist für viele Radfahrer ein Highlight. Auf täglichen Fahrten in der Stadt zur Schule oder Arbeit hilft er indes nicht. Da treffen viele Radfahrer immer noch auf einen Flickenteppich an Radwegen oder -streifen. Gerade auf großen Straßen sind sie oftmals Gefahren ausgesetzt. Vier von fünf Radfahrern sehen... Der neue Premiumradweg samt Brücke ist für viele Radfahrer ein Highlight. Auf täglichen Fahrten in der Stadt zur Schule oder Arbeit hilft er indes nicht. Da treffen viele Radfahrer immer noch auf einen Flickenteppich an Radwegen oder -streifen. Gerade auf großen Straßen sind sie oftmals Gefahren ausgesetzt. Vier von fünf Radfahrern sehen...