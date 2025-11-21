Chemnitzer Stadtteil-Belebung über die Kreativachse geht nach drei Jahren zu Ende: Was davon bleibt

Vor drei Jahren startete das Förderprogramm und sollte Belebung für den Brühl, Sonnenberg und das Areal dazwischen bringen. 3,3 Millionen Euro standen zur Verfügung. Was wurde mit dem Geld gemacht?

Es sind viele Idee, die ohne die Kreativachse wahrscheinlich nie den Weg aus den Köpfen in die Realität gefunden hätten, darunter die tschechische Bierkneipe „U Brambory" an der Karl-Liebknecht-Straße, die ukrainische Kunstgalerie am Brühl und die Experimentierküche an der Zietenstraße.