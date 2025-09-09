Chemnitzer Steinmetz haucht der Villa Dost neues Leben ein und setzt sichtbares Zeichen für das steinerne Erbe der Stadt

Mit historischem Porphyrtuff und viel Geduld hat Till Apfel dem markanten Turm der Villa Dost seinen Zinnenkranz zurückgegeben. Ein Denkmal erzählt nun wieder von Chemnitzer Handwerkskunst.

Wer in Chemnitz mit offenen Augen unterwegs ist, sieht ihn in vielen Straßen: rötlich bis grün oder hellgelb, meist gefleckt und viele Millionen Jahre alt. Hilbersdorfer Porphyrtuff, der vulkanische Stein aus dem Zeisigwald, prägt Kirchen und Wohnhäuser, Industriebauten und alte Mauern. Doch abgebaut wird er seit über 40 Jahren nicht mehr....