Chemnitzer Verlag erhält Sächsischen Buchpreis

Der Paperento Verlag kann sich im März mit seiner Edition Wannenbuch auf der Leipziger Buchmesse präsentieren.

Chemnitz.

Fünf Verlage aus Dresden, Leipzig und Chemnitz sind am Dienstag im Leipziger Buch- und Schriftmuseum mit dem Sächsischen Verlagspreis 2024 ausgezeichnet worden. Aus Chemnitz gehörte der Paperento Verlag mit der Edition Wannenbuch zu den Preisträgern. Der Sonderpreis in der Kategorie „Sichtbarkeit des Verlagsstandorts Sachsen“ ist dotiert mit 5000 Euro, außerdem können sich die fünf Verlage am Stand des Freistaates auf der Leipziger Buchmesse vom 21. bis 24. März präsentieren.