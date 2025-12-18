MENÜ
  • Chemnitzer Weihnachtsbaum bleibt Sachsens Höhen-Sieger – der schönste ist er aber nicht

Es gehört zu Tradition, dass Azubis der Vermessungsfirma Wuttke die Weihnachtsbäume messen.
Es gehört zu Tradition, dass Azubis der Vermessungsfirma Wuttke die Weihnachtsbäume messen. Bild: Toni Söll
Chemnitz
Chemnitzer Weihnachtsbaum bleibt Sachsens Höhen-Sieger – der schönste ist er aber nicht
Von Laetitia Feddersen
Mit 22,76 Metern ist der Chemnitzer Weihnachtsbaum auch 2025 der höchste Sachsens. Offiziell vermessen wurde er von der Firma Wuttke – zum letzten Mal unter Leitung von Gründer Detlef Wuttke.

Donnerstagvormittag auf dem Chemnitzer Weihnachtsmarkt: Die Besucher gönnen sich einen warmen Kakao mit Sahnehaube – großer Andrang herrscht am Fleischereistand. Etwas abseits vom Weihnachtsbaum sorgt ein gelber Dreifuß mit Tachymeter für neugierige Blicke. Die Vermessungsfirma Wuttke vermisst traditionsgemäß die Höhe der Weihnachtsbäume...
