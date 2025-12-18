Chemnitzer Weihnachtsbaum bleibt Sachsens Höhen-Sieger – der schönste ist er aber nicht

Mit 22,76 Metern ist der Chemnitzer Weihnachtsbaum auch 2025 der höchste Sachsens. Offiziell vermessen wurde er von der Firma Wuttke – zum letzten Mal unter Leitung von Gründer Detlef Wuttke.

Donnerstagvormittag auf dem Chemnitzer Weihnachtsmarkt: Die Besucher gönnen sich einen warmen Kakao mit Sahnehaube – großer Andrang herrscht am Fleischereistand. Etwas abseits vom Weihnachtsbaum sorgt ein gelber Dreifuß mit Tachymeter für neugierige Blicke. Die Vermessungsfirma Wuttke vermisst traditionsgemäß die Höhe der Weihnachtsbäume...