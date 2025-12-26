Chemnitzer Wirtschaftsrückblick 2025: Schwierige Lage, aber etwas besser als erwartet

Die Arbeitslosenquote hat bereits an der Zehn-Prozent-Marke gekratzt, mehrere Firmen haben ihre Standorte geschlossen oder die Produktion verlagert. Gleichzeitig wird aber in Neubauten investiert.

Die Prognosen für die Chemnitzer Wirtschaft sahen Mitte 2025 schlechter aus: Die Gewerbesteuer-Einnahmen sollten um neun Millionen Euro niedriger ausfallen als geplant, zudem drohte die Arbeitslosenquote über zehn Prozent zu steigen.