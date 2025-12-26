MENÜ
  • Chemnitzer Wirtschaftsrückblick 2025: Schwierige Lage, aber etwas besser als erwartet

Auf dem RAW-Betriebsgelände hat das Logistik-Unternehmen Götze drei neue Hallen errichtet.
Das Unternehmen Kaiser hat an der Kalkstraße ein Reiseterminal mit Parkplätzen gebaut.
Biker & Boarder baut an der Ecke Annaberger Straße/Treffurthstraße eine neue Firmenzentrale.
Chemnitz
Chemnitzer Wirtschaftsrückblick 2025: Schwierige Lage, aber etwas besser als erwartet
Von Christian Mathea
Die Arbeitslosenquote hat bereits an der Zehn-Prozent-Marke gekratzt, mehrere Firmen haben ihre Standorte geschlossen oder die Produktion verlagert. Gleichzeitig wird aber in Neubauten investiert.

Die Prognosen für die Chemnitzer Wirtschaft sahen Mitte 2025 schlechter aus: Die Gewerbesteuer-Einnahmen sollten um neun Millionen Euro niedriger ausfallen als geplant, zudem drohte die Arbeitslosenquote über zehn Prozent zu steigen.
