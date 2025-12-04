Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
  • Chemnitzer Wissenschaftler erklären die Chemie- und Physik-Nobelpreise 2025

Martin Breugst, Professor an der TU Chemnitz, erklärt den diesjährigen Chemie-Nobelpreis.
Martin Breugst, Professor an der TU Chemnitz, erklärt den diesjährigen Chemie-Nobelpreis. Bild: Toni Söll
Chemnitz
Chemnitzer Wissenschaftler erklären die Chemie- und Physik-Nobelpreise 2025
Redakteur
Von Elisa Leimert
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Wasser aus der Wüstenluft und Quanteneffekte auf kleinster Fläche: Wie das funktioniert, erklärt die TU bei einer Veranstaltung über die Nobelpreise. Aber warum hat Chemnitz noch keinen Nobelpreis?

Man stelle sich einmal vor, man lebt in einer wasserarmen Region der Erde. Wie gewinnt man dort trotzdem Wasser? Die Chemie-Nobelpreisträger 2025 haben neue chemische Strukturen entwickelt, die über Nacht aus der Luft Wasser sammeln können. Diese Strukturen kann man sich wie Lego-Bausteine vorstellen, die unterschiedlich große Poren haben....
