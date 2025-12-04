Chemnitzer Wissenschaftler erklären die Chemie- und Physik-Nobelpreise 2025

Wasser aus der Wüstenluft und Quanteneffekte auf kleinster Fläche: Wie das funktioniert, erklärt die TU bei einer Veranstaltung über die Nobelpreise. Aber warum hat Chemnitz noch keinen Nobelpreis?

Man stelle sich einmal vor, man lebt in einer wasserarmen Region der Erde. Wie gewinnt man dort trotzdem Wasser? Die Chemie-Nobelpreisträger 2025 haben neue chemische Strukturen entwickelt, die über Nacht aus der Luft Wasser sammeln können. Diese Strukturen kann man sich wie Lego-Bausteine vorstellen, die unterschiedlich große Poren haben....