  • Chemnitz
  • |

  • Chemnitzer Zukunft zusammen neu gestalten

Am 16. Januar findet im Alten Heizhaus ein Workshop zur Chemnitzer Zukunft statt. Bild: Carsten Koall/dpa
Am 16. Januar findet im Alten Heizhaus ein Workshop zur Chemnitzer Zukunft statt. Bild: Carsten Koall/dpa
Chemnitz
Chemnitzer Zukunft zusammen neu gestalten
Von Laetitia Feddersen
Im Alten Heizhaus Chemnitz lädt am Freitag ein Workshop dazu ein, gemeinsam die Zukunft von Chemnitz zu gestalten. Eine Anmeldung ist bis zum Vortag kostenlos möglich.

Ausgangspunkt des Workshop-Tages ist der Dokumentarfilm „Zusammen“ von Andi Stiglmayr, der neue Wege städtischer Gestaltung in Wuppertal zeigt. Aus dem Film entstand der Verein Utopiastadt, der durch Projekte das Zusammenleben zwischen Bürgern und Stadtverwaltung innovativ verbessert. An diese Idee knüpft das Treffen im Alten Heizhaus an...
