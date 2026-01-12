Chemnitzer Zukunft zusammen neu gestalten

Chemnitz
Im Alten Heizhaus Chemnitz lädt am Freitag ein Workshop dazu ein, gemeinsam die Zukunft von Chemnitz zu gestalten. Eine Anmeldung ist bis zum Vortag kostenlos möglich.
Ausgangspunkt des Workshop-Tages ist der Dokumentarfilm „Zusammen“ von Andi Stiglmayr, der neue Wege städtischer Gestaltung in Wuppertal zeigt. Aus dem Film entstand der Verein Utopiastadt, der durch Projekte das Zusammenleben zwischen Bürgern und Stadtverwaltung innovativ verbessert. An diese Idee knüpft das Treffen im Alten Heizhaus an...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.