  • Chemnitzerin fast von ihrem Partner getötet: Opfer glaubte an die Liebe und landet auf Anklagebank

Schläge, Messerstiche und geworfene Flaschen: Gewalt war in der Beziehung offenbar regelmäßig an der Tagesordnung.
Schläge, Messerstiche und geworfene Flaschen: Gewalt war in der Beziehung offenbar regelmäßig an der Tagesordnung. Bild: Symbolfoto: Fabian Sommer/dpa
Knapp zwei Monate saß der Verdächtige in Untersuchungshaft.
Knapp zwei Monate saß der Verdächtige in Untersuchungshaft. Bild: Symbolfoto: Jens Wolf/dpa
Am Amtsgericht Chemnitz musste sich die Frau wegen uneidlicher Falschaussage verantworten.
Am Amtsgericht Chemnitz musste sich die Frau wegen uneidlicher Falschaussage verantworten. Bild: Thomas Mehlhorn
Chemnitz
Chemnitzerin fast von ihrem Partner getötet: Opfer glaubte an die Liebe und landet auf Anklagebank
Von Erik Anke
Ein schockierender Fall von häuslicher Gewalt endet mit einer Bewährungsstrafe für das Opfer. Die junge Frau glaubte an das Gute in ihrem Partner und beging einen folgenschweren Fehler.

„Ich habe das Gute in ihm gesehen.“ Dieser Satz fällt mehrfach in einem denkwürdigen Verfahren am Chemnitzer Amtsgericht. Auf der Anklagebank sitzt eine Frau, die eigentlich Opfer ist. Der mutmaßliche Täter, ihr Ex-Partner, befindet sich auf der Flucht. Er soll sie immer wieder misshandelt, geschlagen und mit einem Messer verletzt haben....
