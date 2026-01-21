Chemnitzerin fast von ihrem Partner getötet: Opfer glaubte an die Liebe und landet auf Anklagebank

Chemnitz
Ein schockierender Fall von häuslicher Gewalt endet mit einer Bewährungsstrafe für das Opfer. Die junge Frau glaubte an das Gute in ihrem Partner und beging einen folgenschweren Fehler.
„Ich habe das Gute in ihm gesehen.“ Dieser Satz fällt mehrfach in einem denkwürdigen Verfahren am Chemnitzer Amtsgericht. Auf der Anklagebank sitzt eine Frau, die eigentlich Opfer ist. Der mutmaßliche Täter, ihr Ex-Partner, befindet sich auf der Flucht. Er soll sie immer wieder misshandelt, geschlagen und mit einem Messer verletzt haben....
