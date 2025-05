Chemnitzerin verschwindet auf Weg nach Leipzig: Polizei bittet um Hinweise

Die 73-Jährige wird seit einer Woche vermisst. Zuletzt wurde sie am Chemnitzer Hauptbahnhof gesehen. Die Kriminalpolizei ermittelt.

Chemnitz.

Seit dem 1. Mai wird die 73-jährige Siegrid M. aus Chemnitz vermisst. Die Seniorin wollte laut Polizei von Chemnitz in die Schweiz reisen, kam dort jedoch nie an. Einen letzten persönlichen Kontakt soll es am 1. Mai gegeben haben. Am Morgen des 2. Mai fuhr die Frau gegen 7.30 Uhr mit dem Zug vom Chemnitzer Hauptbahnhof nach Leipzig. Seither fehlt von ihr jede Spur. Die Seniorin ist etwa 1,70 m groß, schlank, hat kurzes, graumeliertes Haar und ist gut zu Fuß. Sie trägt eine gelbe Jacke, dunkle Hosen sowie einen rot-schwarzen Rucksack, einen blauen Schlafsack und einen grünen Beutel. Die Polizei schließt nicht aus, dass sich die 73-Jährige in einer hilflosen Lage befindet. Hinweise nimmt die Kriminalpolizei unter 0371 3873448 entgegen. (grun)