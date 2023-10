Chemnitzerin verschwindet mitten in Berlin: Wer hat die 51-Jährige gesehen?

Seit Montag wird Kathrin S. aus Gablenz vermisst. Angehörige haben eine Vermisstenmeldung bei der Polizei aufgegeben.

Chemnitz. Eine Chemnitzerin aus Gablenz wird seit Montag vermisst. Die Polizei Chemnitz sucht mittlerweile öffentlich nach der 51-Jährigen. Das ist bisher zu den Hintergründen ihres Verschwindens bekannt: Kathrin S. war mit ihrem Sohn auf dem Weg nach Norden und hatte in Berlin Halt gemacht. Die beiden trennten sich an der Müllerstraße in Berlin-Wedding kurzzeitig. Als der Sohn zurückkehrte, war seine Mutter verschwunden. Sie kehrte auch bis zum nächsten Morgen nicht zum in der Nähe befindlichen Fahrzeug zurück. Ihr Sohn suchte in der Umgebung – ohne Erfolg. Auch nach Chemnitz kehrte sie bisher nicht zurück. Angehörige erstatteten zwischenzeitlich eine Vermisstenanzeige bei der Chemnitzer Polizei.

Kathrin S. sei auf Medikamente angewiesen und könnte sich in einem hilflosen oder verwirrten Zustand befinden, so ein Polizeisprecher. Weitere Orte, an denen sie sich aufhalten könnte, sind der Polizei derzeit nicht bekannt. Die Chemnitzer Polizei steht im Kontakt mit der Polizei Berlin. Hinweise zum Verbleib der Vermissten liegen in der Hauptstadt aber auch nicht vor.

Kathrin S. ist etwa 1,75 Meter groß und von kräftiger Statur. Sie hat blonde, mittellange Haare. Bei ihrem Verschwinden trug sie eine schwarze Jacke mit Audi-Logo, eine schwarze Hose und pinkfarbene Schuhe. Hinweise nimmt das Polizeirevier Chemnitz-Nordost unter der Rufnummer 0371/387102 entgegen. (aed)