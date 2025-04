City-Bahn Chemnitz feiert Einzug in neue Geschäftsstelle wegen „Stargast Weselsky“ ein Jahr zu spät

Anfang 2024 zog die City-Bahn Chemnitz in einen Neubau an der Bahnhofstraße ein. Die Eröffnungsfeier musste wegen des harten Tarifkonfliktes nachgeholt werden. Am Mittwoch kamen viele Gäste aus Politik und Wirtschaft.

Anfang 2024 zog die City-Bahn Chemnitz in den Neubau an der Bahnhofstraße 10 ein. Geschäftsführung, Disponenten, Verwaltung und ein Servicecenter für die Kunden im Erdgeschoss füllen seitdem die Räume des Sandsteinbaus neben der Villa Zimmermann. Am Mittwoch hatte das Unternehmen zur feierlichen Eröffnung geladen. Anfang 2024 zog die City-Bahn Chemnitz in den Neubau an der Bahnhofstraße 10 ein. Geschäftsführung, Disponenten, Verwaltung und ein Servicecenter für die Kunden im Erdgeschoss füllen seitdem die Räume des Sandsteinbaus neben der Villa Zimmermann. Am Mittwoch hatte das Unternehmen zur feierlichen Eröffnung geladen.