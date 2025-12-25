City-Bahn im Chemnitzer Hauptbahnhof entgleist

Heiligabend rückte das THW aus, um bei einer entgleisten City-Bahn in Chemnitz zu helfen. Der Einsatz ging lange, eine Gefahr bestand aber nicht.

Der Heiligabend war für einige Leute bei der City-Bahn gelaufen. Gegen 22 Uhr ist am Mittwoch ein Zug der Linie C 15, die zwischen Hainichen und Chemnitz fährt, entgleist. Sprecher Falk Ester bestätigte am Donnerstag den Vorfall. Fahrgäste befanden sich zum Zeitpunkt des Unfalls nicht in der Bahn. „Es ist bei einer Rangierfahrt im...