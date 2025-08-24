Classics unter Sternen in Chemnitz erneut vor ausverkauftem Theaterplatz

Feuerwerk, Filmhits und Philharmonie: Das Konzert „Classics unter Sternen“ zog am Samstag wieder 3.500 Besucher an.

Vor der Kulisse des Chemnitzer Theaterplatzes erlebten am Samstagabend gut 3.500 Besucher das Filmmusik-Konzert „Classics unter Sternen – die Film-Edition“. Unter Leitung von Stefan Fraas präsentierte die Vogtland-Philharmonie gemeinsam mit der Singakademie Chemnitz, dem Trio „Voc a Bella“ sowie den Solisten Myra Maud, Lewin Blümel und...