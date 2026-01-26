Congress-Hotel: Betreiberinnen der Nagel- und Kosmetikstudios bangen um ihre Zukunft

Chemnitz
Vor 25 Jahren haben Sandy Schneider und Katja Triebe die beiden Gewerbeeinheiten in dem Hotel gemietet. Wie es für sie nach der Schließung Ende dieser Woche weitergeht, wissen sie nicht.
Dass das Congress-Hotel in der Chemnitzer Innenstadt nach einer mehr als 50-jährigen Geschichte Ende dieser Woche schließen wird, scheint unumstritten. Auf Internetplattformen und auch auf der Betreiberseite selbst können für das Hotel keine Reservierungen mehr gemacht werden. Die Jobs von 40 Frauen, Männern und Auszubildenden sind akut in...
