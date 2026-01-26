MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
  • |
  • Chemnitz
  • |

  • Congress-Hotel: Betreiberinnen der Nagel- und Kosmetikstudios bangen um ihre Zukunft

Sandy Schneider betreibt seit 25 Jahren ihren Kosmetiksalon im Congress-Hotel. Sie bangt um ihre Zukunft.
Sandy Schneider betreibt seit 25 Jahren ihren Kosmetiksalon im Congress-Hotel. Sie bangt um ihre Zukunft. Bild: Denise Märkisch
Katja Triebe zog zeitgleich in ihr eigenes Nagelstudio. Auch sie weiß nicht, ob und wie es weitergeht.
Katja Triebe zog zeitgleich in ihr eigenes Nagelstudio. Auch sie weiß nicht, ob und wie es weitergeht. Bild: Denise Märkisch
Nagelstudio und Kosmetiksalon befinden sich rechts und links des Haupteingangs zum Hotel.
Nagelstudio und Kosmetiksalon befinden sich rechts und links des Haupteingangs zum Hotel. Bild: Denise Märkisch
Sandy Schneider betreibt seit 25 Jahren ihren Kosmetiksalon im Congress-Hotel. Sie bangt um ihre Zukunft.
Sandy Schneider betreibt seit 25 Jahren ihren Kosmetiksalon im Congress-Hotel. Sie bangt um ihre Zukunft. Bild: Denise Märkisch
Katja Triebe zog zeitgleich in ihr eigenes Nagelstudio. Auch sie weiß nicht, ob und wie es weitergeht.
Katja Triebe zog zeitgleich in ihr eigenes Nagelstudio. Auch sie weiß nicht, ob und wie es weitergeht. Bild: Denise Märkisch
Nagelstudio und Kosmetiksalon befinden sich rechts und links des Haupteingangs zum Hotel.
Nagelstudio und Kosmetiksalon befinden sich rechts und links des Haupteingangs zum Hotel. Bild: Denise Märkisch
Chemnitz
Congress-Hotel: Betreiberinnen der Nagel- und Kosmetikstudios bangen um ihre Zukunft
Redakteur
Von Denise Märkisch
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Vor 25 Jahren haben Sandy Schneider und Katja Triebe die beiden Gewerbeeinheiten in dem Hotel gemietet. Wie es für sie nach der Schließung Ende dieser Woche weitergeht, wissen sie nicht.

Dass das Congress-Hotel in der Chemnitzer Innenstadt nach einer mehr als 50-jährigen Geschichte Ende dieser Woche schließen wird, scheint unumstritten. Auf Internetplattformen und auch auf der Betreiberseite selbst können für das Hotel keine Reservierungen mehr gemacht werden. Die Jobs von 40 Frauen, Männern und Auszubildenden sind akut in...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
21.01.2026
4 min.
Schock in Chemnitz: Congress-Hotel vor Schließung
Das Congress-Hotel ist das höchste Gebäude der Stadt. Jetzt soll es geschlossen werden.
Die Gewerkschaft kämpft zusammen mit der Belegschaft für eine Zukunft des Hauses und der Arbeitsplätze und spricht von einem „Arschtritt“ für die Mitarbeiter.
Jana Peters und Denise Märkisch
17.01.2025
6 min.
Frauenpower für Chemnitz: Sie machen sich stark für die Kulturhauptstadt
Die Volunteers helfen ehrenamtlich und wollen für einen reibungslosen Ablauf der Veranstaltungen sorgen.
900 freiwillige Helfer, Volunteers genannt, haben sich angemeldet, um Chemnitz 2025 ehrenamtlich zu unterstützen. Sie bauen Bühnen auf, verteilen Flyer oder stehen als Ansprechpartner bereit. Weit mehr als die Hälfte von ihnen sind Frauen. Die „Freie Presse“ stellt sieben von ihnen vor.
Jana Peters
23.01.2026
5 min.
Mitarbeiter des Chemnitzer Congress-Hotels erzählen: „Das Haus war unser Leben“
Heike Pilz (o. l.), Simone Dierig (o. r.), Mario Schurig (u. l.), Anzhela Grigoryan und Kazem Hosseini (u. r.) sind einige der Menschen, die für ihr Hotel kämpfen wollen.
Die Nachricht von der Schließung des mehr als 50 Jahre alten Hotels in der Chemnitzer Innenstadt war ein Schock. Rund 40 Mitarbeiter und weitere Menschen werden höchstwahrscheinlich ihren Job verlieren. Das sind ein paar ihrer Geschichten.
Denise Märkisch
28.01.2025
2 min.
Kegeln: Kreismeistertitel gehen nach Geyer, Cranzahl und Buchholz
Ordentlich abgeräumt haben einige Keglerinnen aus der Region bei den Kreiseinzelmeisterschaften.
Während die Frauen aus der Region bei den Einzelmeisterschaften abräumten und zwölf Medaillen einheimsten, verpassten bei den Männern viele die Qualifikation für die Finalläufe.
Thomas Jacobi
27.01.2026
2 min.
Großbritannien nicht mehr als masernfrei eingestuft
Bei Masern zeigt sich erst oft Fieber, bevor später ein Hautausschlag dazukommt. (Symbolbild)
Zwei Jahre lang konnte das Vereinigte Königreich seinen Eliminierungsstatus aufrechterhalten. Nun gibt es Rückschritte.
27.01.2026
2 min.
Peter Schilling schrieb "Major Tom" auf der Autobahn
Für Schilling ein "emotionales Erlebnis": Bei einem EM-Spiel, das die deutsche Fußball-Nationalmannschaft gewann, sangen am Ende 60.000 Leute "Major Tom (völlig losgelöst)". (Archivbild)
Im Opel Kadett griff der Musiker zum Block und schrieb seinen Welthit innerhalb kürzester Zeit. Warum Peter Schilling bei einem EM-Spiel im Stadion zu Tränen gerührt war.
Mehr Artikel