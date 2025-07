Cosplayer in Chemnitz: Die schönsten Bilder der Anime-Convention „ShiroCo“

Tausende Fans der Szene werden bis Sonntag in Chemnitz erwartet. Schon am ersten Tag war es in der Stadthalle rappelvoll.

Zum dritten Mal findet an diesem Wochenende die Anime-Messe „ShiroCo" statt. Die Szene ist in Chemnitz sehr lebendig. Regelmäßig finden Treffen und Messen statt. Die „ShiroCo" sollte dem noch eines draufsetzen. Mit Erfolg. Schon bei der ersten Auflage waren 1500 Cosplayer, Anime- und Manga-Fans dabei. Ein Jahr später schon 4500.