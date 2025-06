Crash mit Ampel auf der Annaberger Straße in Chemnitz

In den Unfall am späten Dienstagnachmittag ist auch eine Tram verwickelt. Laut Lagezentrum der Polizei gibt es Verletzte.

Am späten Dienstagnachmittag ist auf der Annaberger Straße in Höhe der Erdmannsdorfer Straße ein Pkw mit einer Straßenbahn und mit einem Ampelmast kollidiert. Zum Unfallhergang könne man noch nichts gesagt werden, so der Diensthabende im Lagezentrum der Polizeidirektion Chemnitz. Bekannt sei, dass die Fahrerin (37) und zwei Kinder im Auto (6...