Crash mit Krankenwagen in Chemnitz

Chemnitz
Eine Frau wurde verletzt, die Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit.
Trotz Blaulicht ist ein Krankentransport am Montag an einer Ampelkreuzung in Chemnitz verunfallt. Laut Polizei passierte der Unfall gegen 11.10 Uhr an der Ecke Müllerstraße/Eckstraße. Der Fahrer des Mercedes-Krankentransportes sei dort mit Sondersignal bei Rot auf die Kreuzung gefahren und dort mit dem Pkw Toyota einer 59-Jährigen...
