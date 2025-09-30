Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Am Montag hat es in Chemnitz auf einer Kreuzung einen Unfall mit einem Krankenwagen gegeben.
Am Montag hat es in Chemnitz auf einer Kreuzung einen Unfall mit einem Krankenwagen gegeben. Bild: dpa
Am Montag hat es in Chemnitz auf einer Kreuzung einen Unfall mit einem Krankenwagen gegeben.
Am Montag hat es in Chemnitz auf einer Kreuzung einen Unfall mit einem Krankenwagen gegeben. Bild: dpa
Chemnitz
Crash mit Krankenwagen in Chemnitz
Redakteur
Von Susanne Kiwitter
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Eine Frau wurde verletzt, die Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit.

Trotz Blaulicht ist ein Krankentransport am Montag an einer Ampelkreuzung in Chemnitz verunfallt. Laut Polizei passierte der Unfall gegen 11.10 Uhr an der Ecke Müllerstraße/Eckstraße. Der Fahrer des Mercedes-Krankentransportes sei dort mit Sondersignal bei Rot auf die Kreuzung gefahren und dort mit dem Pkw Toyota einer 59-Jährigen...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
03.10.2025
2 min.
Trump will getreue Unis mit Förderung belohnen
Trump wünscht, dass die Unis verbieten, was "konservative Ideen bestrafen, herabsetzen oder sogar Gewalt gegen sie anstiften könnte".
Viele Top-Unis in den USA wurden von Donald Trump angegangen - Fördermittel drohten wegzufallen. Nun will die Regierung mit Geld locken und fordert im Gegenzug von Unis etwas ein.
13.09.2025
1 min.
Chemnitz: Unfall auf vielbefahrener Kreuzung fordert zwei Verletzte
Der Unfall ereignete sich an der Kreuzung Hainstraße/Palmstraße auf dem Sonnenberg.
Mitten auf dem Sonnenberg kollidierten zwei Fahrzeuge. Beide sind nicht mehr fahrbereit, es kommt zu Sperrungen. Die Polizei hat erste Erkenntnisse zur Ursache.
Benjamin Lummer
01.10.2025
4 min.
„Schlimm für den Standort“: Branchenexperte macht VW-Werk Zwickau auch bei steigender E-Auto-Nachfrage wenig Hoffnung
Das Volkswagen-Werk in Zwickau-Mosel. Wenig Licht am Ende des Tunnels für den Standort?
Ab 2027 könnten die Autobauer einen Wachstumsschub bei E-Autos erwarten, sagt der Chemnitzer Professor Werner Olle. Er geht aber davon aus, dass das dem VW-Werk Zwickau wenig nützen wird. Wieso nicht?
Jan-Dirk Franke
08:58 Uhr
1 min.
Stefanie Hertel sagt Auftritt im Erzgebirge kurzfristig ab: Das ist der Grund
Stefanie Hertel wollte am Wochenende in Aue mit der Band More than Words auftreten.
Eigentlich sollte die Band „More than Words“ mit Stefanie Hertel am Wochenende ein Konzert in Aue geben. Warum daraus jetzt überraschend nichts wird.
Joseph Wenzel
10.09.2025
1 min.
Niederfrohna: Wendemanöver kurz vor A 72 geht schief
Am Dienstagabend passierte bei Niederfrohna ein schwerer Unfall.
Zwei Fahrzeuge mussten nach einem Unfall auf der S 241 abgeschleppt werden. Eine Frau wurde schwerverletzt.
Susanne Kiwitter
03.10.2025
4 min.
Ernährungsweise trägt weiterhin stark zur Klimakrise bei
Die weltweite Nahrungsmittelproduktion verursacht dem Bericht zufolge rund 30 Prozent der globalen Treibhausgasemissionen. (Archivbild)
Weniger Fleisch von Wiederkäuern - dazu wird nicht nur für die eigene Gesundheit geraten. Auch Klima und Umwelt profitieren. Doch noch bleibt ein weiter Weg beim Wandel der Ernährungssysteme.
Mehr Artikel