  • Dachstuhlbrand in Chemnitz Rabenstein womöglich aufgrund von Reparaturarbeiten

Am Donnerstagabend ist es zu einem Dachstuhlbrand in Chemnitz-Rabenstein gekommen.
Am Donnerstagabend ist es zu einem Dachstuhlbrand in Chemnitz-Rabenstein gekommen.
Am Donnerstagabend ist es zu einem Dachstuhlbrand in Chemnitz-Rabenstein gekommen.
Am Donnerstagabend ist es zu einem Dachstuhlbrand in Chemnitz-Rabenstein gekommen. Bild: Harry Haertel
Update
Chemnitz
Dachstuhlbrand in Chemnitz Rabenstein womöglich aufgrund von Reparaturarbeiten
Redakteur
Von Jonas Patzwaldt
Ein Dachstuhl ist in Rabenstein am Donnerstagabend in Flammen aufgegangen. Was passiert ist, wie die Feuerwehr reagierte und welche Spur die Polizei nun verfolgt.

Ein aufmerksamer Zeuge hat am Donnerstagabend möglicherweise Schlimmeres verhindert, indem er gegen 18.45 Uhr einen Dachstuhlbrand an einem Mehrfamilienhaus in der Oberfrohnaer Straße im Chemnitzer Ortsteil Rabenstein bemerkte. Der Mann informierte laut Polizei nicht nur sofort die Rettungsleitstelle, sondern klingelte auch am Wohnhaus und...
Erschienen am: 13.02.2026 | 07:20 Uhr
